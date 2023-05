Fotograaf uit Ieper fotografeert "Het spook van Afrika"

Zwarte panters zijn een kleurafwijking van het gewone luipaard. Het zeldzame dier wordt ook wel "Het spook van Afrika" genoemd. Het is heel uitzonderlijk dat zo'n dier in het wild overleeft. De panter die Jeroen en de New York Post konden fotograferen, is een vrouwtje van twee jaar oud. Het dier kreeg de naam Giza.

“Dankzij natuurreisbureau Starling is het gelukt om het dier te vinden, maar eigenlijk vond zij ons”, vertelt Jeroen. “Met een jeep en warmtecamera’s waren we in de brousse op zoek naar een schaduw in de nacht. Plots moesten we stoppen, omdat een paar dikdiks (een soort kleine hertjes), verblind waren door de koplampen. We zagen dat de panter ons achtervolgde. Door onze lichten kon ze één van de dikdiks te pakken krijgen. Een slim beestje!"