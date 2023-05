Gemeentelijke kinderopvang Zelzate dicht nadat kindje onwel wordt

Het kindje werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is nooit in levensgevaar geweest. De kinderopvang in Zelzate bleef vandaag dicht, omdat het gerecht de zaak onderzoek. Zelzate heeft voor de kinderen alternatieve opvang proberen te vinden, zegt burgemeester Brent Meuleman (Vooruit). "Daar kwam organisatorisch heel wat bij kijken. Ik heb de voorbije nacht de gemeentelijke crisiscel bijeen geroepen, en we hebben de hele nacht geprobeerd om oplossingen te vinden. Dankzij de basisscholen hier in Zelzate, hebben we vandaag toch voorschoolse opvang kunnen voorzien. Maar voor de allerkleinsten, die vaak speciale zorg nodig hebben, hebben we geen oplossing gevonden. Dus hebben we 40 ouders moeten verwittigen dat we voor hun kind geen opvang konden voorzien."