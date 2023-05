Gentse wetenschappers ontwikkelen app om moeilijke doktersverslagen beter te begrijpen

Momenteel is de app gefocust op medische informatie rond hartfalen. "Het is nu een eerste werkend prototype. Later worden andere medische takken toegevoegd." Een klein probleem dat zich momenteel stelt, is dat Spexter ook een bekende Duitse online seksshop is. "Dat hebben we ook gezien achteraf. De term Spexter komt bij ons gewoon van speech-to-text. We hopen dat we in de toekomst meer content en hits genereren, zodat mensen die ons googlen eerst bij ons tererchtkomen."