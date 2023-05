Golazo uit Beringen gaat meer wielerkoersen organiseren in Afrika 

Sportevenementenbureau Golazo uit Beringen zal al zeker 8 jaar helpen met wielerevenementen in Afrika. Het heeft een partnerschap afgesloten met de Confédération Africaine de Cyclisme (CAC), de Afrikaanse wielerbond. Golazo zal de CAC helpen met de marketing en eventorganisatie, vooral tv-rechten, media-uitstraling en partnerships komen bij Golazo terecht. Het is het vierde project in Afrika voor het bedrijf. Het werkt ook mee aan de atletiek, lopen en de sportpromotie bij jongeren.