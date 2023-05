Hoogste windturbine van Limburg ingehuldigd in Bilzen

"We zetten heel erg in op hernieuwbare energie in Vlaanderen, zowel zon als wind omdat dat ook lokaal geproduceerd is", zegt Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir (N-VA). "Hier in Bilzen heeft het bedrijf BESIX Infra geïnvesteerd in een heel grote windturbine, die voorziet een energieproductie die vergelijkbaar is met het verbruik van 3.000 huishoudens."