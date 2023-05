Hotel aan Koningin Astridplein in Antwerpen moet tijdelijk sluiten door overlast

Ook het registratiesysteem van het hotel werkt niet naar behoren. Zo ontbreken vaak de gegevens over wie in een hotelkamer verblijft en hoe lang. Daardoor kan de politie moeilijk haar werk doen, klinkt het bij de stad.

"Tijdens een controle in februari naar aanleiding van twee vermiste, kwetsbare jonge vrouwen die mogelijk het slachtoffer waren van mensenhandel, kon de politie niet achterhalen of die recent in het hotel hadden verbleven. Zowel de scans van de identiteitsdocumenten als het digitale systeem bleken onvolledig, waardoor er belangrijke informatie miste." Het personeel zou ook niet meewerken en het politieonderzoek dwarsbomen.