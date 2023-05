Al 9.000 Brusselse gezinnen krijgen huurtoelage nadat voorwaarden werden versoepeld

Momenteel krijgen een 9000-tal gezinnen in het Brusselse gewest een huurtoelage. Het nieuwe systeem van de huurtoelages in Brussel ging in oktober 2021 van start na het stroomlijnen van verschillende regelingen, het versoepelen van de toekenningsvoorwaarden en het vereenvoudigen van de procedure. Volgens staatssecretaris Ben Hamou heeft Brussel Huisvesting voor een paradigmashift gezorgd wat betreft administratieve vereenvoudiging.

Een derde van de 9.000 begunstigde gezinnen zijn eenoudergezinnen. De OCMW's, de huisvestingsdiensten van de gemeenten en de verenigingen voor integratie door huisvesting hebben de gezinnen geholpen bij het indienen van hun aanvraag.