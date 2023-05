Iconische bommenwerper vliegt over Ramskapelle

De bommenwerper zou komen, maar het zag er even naar uit dat de vlucht niet zou kunnen doorgaan. "Het waren zenuwslopende uren", vertelt Freddy Jones, conservator van het For Freedom Museum in Ramskapelle. "De Lancaster had technische problemen. Gelukkig heeft de piloot de hele nacht doorgewerkt om het toestel dan toch vertrekkensklaar te krijgen."

De Lancaster is een viermotorige bommenwerper. Er werden er zo'n 7800 gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarvan blijven er wereldwijd nog twee over die kunnen vliegen.