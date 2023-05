Illegaal weekendhuis gesloopt op domein Galgenberg in Tessenderlo: afgelopen 4 jaar 11 afgebroken in Limburg

“Uiteraard waren we op de hoogte van het bestaan van het weekendhuis. We zijn al geruime tijd eigenaar van dit domein maar we twijfelden een tijdje over wat we ermee gingen doen. Uiteindelijk besloten we het volledig af te breken. Het is de bedoeling dit domein nu her in te richten in functie van de natuur”, zegt Frank Saey, regiobeheerder Demerland en Zuiderkempen bij ANB. “Dit weekendhuis was een smet op de omgeving, het stond echt in de weg. Ook werd er vandalisme gepleegd. Daarom zijn we het liever kwijt dan rijk.”