Drie influencers moeten samen meer dan 400.000 euro achterstallige belastingen betalen

Influencen, het is een vrij nieuw beroep: bekende (en soms minder bekende) figuren prijzen diensten en producten aan, voornamelijk via sociale media, en worden daarvoor betaald. "En net zoals iedereen moeten influencers de inkomsten die ze halen uit hun beroepsactiviteiten aangeven. Maar daar is het fout gelopen", vertelt Francis Adyns van de FOD Financiën.

"De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft tien dossiers opgestart bij influencers waarvan er intussen vijf zijn afgerond: in drie van die vijf dossiers is er in totaal voor 400.000 euro aan belastingen (belastingverhogingen inbegrepen) gevorderd”, aldus Adyns. “Het gaat om niet aangegeven inkomsten of inkomsten die ten onrechte werden aangegeven als auteursrechten.”