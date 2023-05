Inleefreis in de Westhoek brengt nieuwkomers en jongeren van hier samen

Het programma van het kamp ziet er alvast veelbelovend uit. "We trekken echt rond in de Westhoek. We starten in Diksmuide en eindigen in Peace Village in Mesen. Onderweg slapen we op en boot, op een camping, in het Talbot House ... we zorgen voor zoveel mogelijk variatie", vertelt Evie enthousiast. Ook overdag is het programma heel afwisselend. "We bezoeken musea, leren de streek kennen, gaan samen sporten, maken samen eten of gaan eens uit eten." Kortom: samen op zomervakantie.

De inleefreis vindt plaats in de laatste week van juli en staat open voor jongeren tussen 16 en 21 jaar. De kostprijs is 70 euro, alles inbegrepen. De organisatie is vooral nog op zoek naar jongeren van hier die graag mee op kamp gaan.