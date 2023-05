Wie huis zoekt als investering houdt zich momenteel even gedeisd: "Concurrentie is gekanteld in voordeel van gezinnen"

Dan is de terugval - over twee jaar bekeken - toch beperkter bij de Vlaamse gezinnen. Waar zij in het eerste trimester van 2021 alles samen nog 14.009 huizen kochten, steeg dat aantal in 2022 naar 20.457 om dan in de eerste drie maanden van dit jaar terug te vallen naar 12.176: een daling met 13 procent op twee jaar tijd.