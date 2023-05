Iconische letters van Recor-site in Hasselt weggenomen voor restauratie

De betonnen structuren van de gebouwen zullen grotendeels bewaard blijven. Enkel de binnenkant gaan ze aanpakken. "We proberen altijd duurzame projecten te ontwikkelen. De bestaande structuren laten we staan omdat dat beter is tegen de CO₂-uitstoot. Daarnaast willen we ook werken met energievriendelijke technieken zoals klimaatplafonds, een warmtepomp en betere isolatie", zegt Filip Dendas, projectmanager voor Futurn.