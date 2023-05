Meise zet project rond deelfietsen stop: "Kostte ons 156 euro per rit en werd amper gebruikt"

Meise zet een punt achter de samenwerking met het bedrijf Blue Bike Mobility. In 2020 had het gemeentebestuur met Blue Bike een samenwerkingsovereenkomst vijf jaar afgesloten om vanaf 2021 acht deelfietsen te plaatsen aan de ingang van de Plantentuin in Meise-dorp. Bij een tussentijdse evaluatie van het project, blijkt dat er zeer weinig gebruik gemaakt wordt van de deelfietsen.