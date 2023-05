Minder geluidshinder op E17-viaduct in Gentbrugge, snelheidsverlaging voor vrachtwagens blijft

De actiegroep Viadukaduk pleit al jaren om de geluidshinder aan te pakken. "We zijn enorm tevreden. We waren blij dat Vlaanderen de snelheidsverlaging wilde uittesten en zijn nu echt content. Iedereen merkt dat de lawaaihinder verminderd is", reageert Hans Verbeeck. "We blijven actief want op dit moment werkt Vlaanderen aan een alternatief voor het viaduct. Er liggen allerlei scenario's op tafel. We zullen ons blijven inzetten om de leefbaarheid in de buurt te verhogen." Er is onder meer sprake van een tunnel of een overkapping. Knopen zijn daar nog niet over doorgehakt.