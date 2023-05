Nabestaanden krijgen in Antwerpen bezittingen terug van familieleden die naar concentratiekampen werden gestuurd

De Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution in Bad Arolsen in Duitsland is een internationaal archief- en documentatiecentrum over slachtoffers van vervolging, dwangarbeid en genocide door nazi-Duitsland. Het archief bevat ongeveer 30 miljoen documenten over zo'n 17,5 miljoen nazi-slachtoffers. Daar zijn ook meer dan 18.000 Antwerpenaren bij.