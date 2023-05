Inez Weski, gewezen advocaat van Nederlandse topgangster, blijft in de cel  

Inez Weski is ook in ons land een bekend gezicht, en was in het verleden onder andere een van de advocaten in de zaak tegen de familie Aquino. In dit dossier wordt ze verdacht van deelname aan activiteiten van een criminele organisatie, en het schenden van het beroepsgeheim. Tot aan haar arrestatie was ze de advocaat van de Nederlandse gangster Ridouan Taghi, een bekende drugscrimineel die verdacht wordt van grootschalige drugshandel en verschillende moorden in het drugsmilieu op zijn naam zou hebben staan.