Drie voertuigen betrokken bij ongeval op A12 in Willebroek: auto komt onder pick-up terecht

Gisteravond rond 23 uur is er een ongeval gebeurd op de A12 in Willebroek, richting Antwerpen. Het ongeval gebeurde in de staart van een file door werkzaamheden in de Rupeltunnel. Een auto, terreinwagen en bestelwagen waren daarbij betrokken.

Omdat de terreinwagen veel hoger van de grond staat, schoof de auto eronder. De pick-up kwam met de achterzijde helemaal naar boven. Het is nog niet duidelijk of de auto eerst tegen de terreinwagen is gebotst of dat de bestelwagen eerst tegen de auto botste en die onder de terreinwagen duwde.