Openbaar onderzoek over vernieuwing Ring rond Brussel gestart: "We verwachten enkel bezwaar uit Brussel"

Op 2 mei is het openbaar onderzoek begonnen over de herinrichting van het noordelijke deel van de Ring rond Brussel. Inwoners en belanghebbenden langs het traject hebben 60 dagen de tijd om zich over de plannen uit te spreken. "We hebben de afgelopen 5 jaar hard aan de plannen gewerkt en met veel instanties overleg gepleegd", zegt Marijn Struyf van de Werkvennootschap. "We verwachten dan ook weinig bezwaren."