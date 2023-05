Opgepast voor de "TARM": opmerkelijke schrijffout op oversteekplaats in Deurne

Hoe de fout is kunnen gebeuren, is nog een raadsel. "We hebben niets met de fout te maken. Het slaat wel op de tram, maar het is niet De Lijn die dat daar gezet heeft. Dus we waren ook onaangenaam verrast over deze fout", zegt Karen Van der Sype van De Lijn. "Wij zijn aan het uitzoeken hoe dit is kunnen gebeuren. We willen dat deze fout zo snel mogelijk wordt rechtgezet. Hoe het woord er nu staat leidt net de aandacht af van de aankomende tram en dat is niet de bedoeling."