Overlevingszwemmen voor kansarme kinderen in Aarschot: "Na de lege brooddoos, is er nu de lege zwemzak"

"De zwemachterstand bij kinderen is in het algemeen erg groot, maar bij kansarme kinderen is die nog groter", vertelt Steve Roten, zwembadbeheerder in Aarschot. "Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met de vzw Baan Vier, een organisatie die een nieuwe zwemmethode heeft ontwikkeld, namelijk overlevingszwemmen. Kinderen krijgen basistechnieken om zich veilig te voelen in het water. Ze leren hoe ze zelf boven water kunnen komen zonder dat ze gaan panikeren."