Parkeerschijf correct plaatsen en toch een boete krijgen? Het kan!

"Toen ik bij mijn auto arriveerde, zag ik meteen de boete", vertelt Sansen. "Op het retributieticket stond "ongeldige kaart". Ik was natuurlijk verbolgen. Gelukkig was de parkeerwachter nog in de buurt". Philip stapte naar de parkeerwachter en vroeg meer uitleg. “Die man was vriendelijk en gaf meer uitleg”, vervolgt Philip. “Hij zei dat ik inderdaad correct geparkeerd stond maar dat mijn parkeerschijf niet geldig is. De aankomsttijd staat er alleen in het Duits op vermeld en dat moet officieel in de drie landstalen zijn. Die fout was blijkbaar al genoeg om een boete uit te schrijven. Die parkeerwachter vertelde me zelfs dat hij dit regelmatig moest doen. Hij raadde me aan om voor een halve euro een nieuwe parkeerschijf te kopen en een mail te sturen naar het parkeerbedrijf om dit aan te vechten. Dat heb ik dan ook meteen gedaan.”