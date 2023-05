Parket eist "online én offline" contactverbod met minderjarigen tegen jongeman uit Kampenhout 

Volgens de strafpleiter beseft de twintiger dat hij fout bezig was. “Hij had een laag zelfbeeld en weinig vrienden. Hij had niet de moed om aan zichzelf te werken, maar sinds zijn arrestatie en zijn daaropvolgende vrijlating onder voorwaarden volgt hij therapie bij I.T.E.R. (Centrum voor Preventie, Begeleiding en Behandeling van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag, nvdr.). Hij heeft reeds veertig sessies achter de rug en dat loopt goed.”

Het vonnis valt op 1 juni.