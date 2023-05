Pasgeboren veulen van minipaard verdwenen in Boutersem: "Is maar 40 cm groot en kan je met één hand dragen"

Wie er achter de verdwijning zit, blijft voorlopig een raadsel. "Ik begin zelfs te hopen dat iemand het paardje heeft meegenomen, want dan is er een kans dat we het nog levend kunnen terugvinden", vertelt Leen. "Als het is meegenomen door wilde dieren, dan zal het verhaal een minder goed einde kennen, vrees ik." En die kans zit er wel in, denkt Leen. "We wonen naast een bos, dus daar zijn vossen en er zou hier ook al eens een wolf gepasseerd zijn. Maar ik kan me moeilijk inbeelden dat een vos dit paardje zou meenemen, want er zijn geen sporen."

De springpaarden van het Sterrebornehof zijn internationaal gekend en gegeerd. Ook het veulentje was bijzonder. "Het was een appaloosa. Dat wil zeggen dat ze later in haar leven een witte vlek op haar poep zou krijgen met kleine vlekjes in. Dat is wel wat geld waard. Ook haar grootte maakt haar uniek. Het zou maximum 150 kilo wegen als volwassen minipaard."