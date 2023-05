Recordaantal fietsers tijdens jaarlijkse telling in Gent: 15.000 mensen rijden de stad in

Elk jaar telt het Gentse Milieufront op een donderdag in mei de in- en uitrijdende fietsers op zowat 40 plekken aan de stadsring. Vanmorgen telden vrijwilligers in totaal 15.127 fietsers die Gent inreden. Dat zijn er 14 procent meer dan vorig jaar en 40 procent meer dan in 2014, toen de tellingen begonnen. "Het is een record. Gent is een echte fietsstad geworden. We zien dat mensen voor de fiets kiezen en dat de betere infrastructuur daarbij helpt", zegt Steven Geirnaert van het GMF. Het front verwijst onder meer naar de fietsas van Mariakerke naar het centrum, die is de voorbije jaren helemaal conflictvrij geworden met verschillende fietsonderdoorgangen. "Dat stimuleert enorm, aan de Groendreef is het aantal fietsers met 20 procent gestegen op een jaar tijd."