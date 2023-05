Ontwerp nieuwe brug in Gent aangepast zodat schepen met restwarmte van de haven de stad in kunnen varen 

Vlaanderen past het ontwerp van de nieuwe Matadibrug voor voetgangers en fietsers in Gent aan zodat er schepen onderdoor zullen kunnen die restwarmte vanuit de haven naar de stad brengen. De bedoeling is dat die restenergie aangesloten wordt op het warmtenet. In het oude ontwerp van de brug was onvoldoende ruimte voorzien om de schepen te laten passeren.