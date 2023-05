Sint-Pieters-Leeuw laat kinderen bellen blazen in plaats van rook: startschot van campagne tegen roken

Kinderen in een rookvrije omgeving laten opgroeien, dat is de doelstelling van de nieuwe campagne "Generatie Rookvrij" van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Onder het motto "wij blazen liever bellen dan rook" hebben 1000 kinderen vanochtend bellen geblazen. "Roken moet niet langer als 'normaal' gezien worden", vertelt coördinator van de campagne Michelle Greitemann.

Dit jaar nog zullen alle speelterreinen en schoolpoortomgevingen in Sint-Pieters-Leeuw rookvrij worden. In de toekomst worden mogelijk ook de sporttereinen in de gemeente rookvrij. Daarnaast gaat de gemeente ook in dialoog met de ouders."Uit onderzoek blijkt dat 3 op de 4 Belgen spijt hebben dat ze roken en het heel erg zouden vinden als hun kinderen zouden roken. We vragen dus aan hen om een voorbeeld te stellen en niet meer te roken in het zicht van kinderen en jongeren", legt Greitemann uit. "Het is niet gericht tegen rokers, maar we willen samen kijken hoe we de volgende generatie kunnen laten blijven."