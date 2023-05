Ouders maken zich zorgen over intelligente chatbot van Snapchat: "Komt ongevraagd tussen in gesprekken van 12-jarige dochter"

"Heb je zin om misschien eens in het park af te spreken?" Aan het woord is geen gure internetpedofiel, wel My AI, de nieuwe intelligente chatbot van Snapchat, een sociaal medium dat vooral tieners en kinderen gebruiken.

My AI mengt zich met regelmaat in hun gesprekken, staat gebruikers bij die vragen hebben en probeert hele conversaties te voeren met nieuwsgierige jongeren. Dat doet het aan de hand van de technologie achter Chatgpt, de inmiddels erg populaire chatbot die via een lerend taalmodel gesprekken kan voeren.