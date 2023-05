Station Lier wordt niet toegankelijker gemaakt: "Reizigers blijven in de kou staan"

Schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA) is niet te spreken over de beslissing van de NMBS. "Het nieuwe onthaalgebouw was oorspronkelijk gepland in 2024. Dat is nu enkele jaren uitgesteld. Dat is geen goed nieuws voor het bestaande, historische gebouw. Dat moet nu nog langer wachten op een renovatie en het is er al zo slecht aan toe. Het schrijnwerk aan de ramen rot dag na dag verder weg. Iedere keer als wij iets van de NMBS horen, wordt het nog een stukje erger." Waar het nieuwe onthaalgebouw komt, is niet duidelijk. "Ik vraag me dus af hoe concreet die plannen zijn", zegt Wollants.