Onze reporter zocht naar een tattoo-artiest voor een mooi en veilig resultaat: 5 tips voor een juiste keuze 

Bijna alle tatoeëerders delen hun werk op Instagram. Op sociale media kan je de stijlen vergelijken. Elke artiest is gespecialiseerd in een bepaalde stijl. Als je een tattoo met fijne lijnen wilt, ga dan naar iemand die daarin is gespecialiseerd. Wil je een hyperrealistische tattoo, ga dan niet naar iemand die old school tatoeëert. Ook "stick and poke", een techniek zonder machines, is zo'n stijl, al let je misschien beter op met de amateuristische settings waarin die vaak wordt gebruikt.