TikTokfilmpje opgedoken van leerlingen van Oscar Romerocollege in Dendermonde: "Zeer jonge kinderen worden er belachelijk gemaakt"

Voor directeur Deblauwe is dit een duidelijk maatschappelijk probleem. "Ook andere scholen worden daarmee geconfronteerd en we moeten onze maatschappelijke rol opnemen. In de school zelf gaan we er alles aan doen om de ouders en de jonge mensen te begeleiden. Het is ook onze taak om in de school te sensibiliseren. Als we te weten komen wie de beelden heeft gemaakt, dan volgen er sancties. Maar in de eerste fase gaan we iedereen begeleiden. We beseffen dat dergelijke zaken schade toebrengen aan de leerlingen en dat willen we in de toekomst koste wat het kost vermijden "