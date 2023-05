Tweedehands sekspop te koop in Ecoshop Menen: “Het was een fout cadeau van vrienden” 

In de tweedehandswinkel “Ecoshop” in het West-Vlaamse Menen staat een sekspop te koop. De pop was bedoeld als cadeau, maar de eigenaar wilde die niet en bracht de pop binnen voor verkoop. “Ze is nog ongebruikt, werd mij verzekerd”, vertelde zaakvoerder David Vanhoutteghem in “Goeiemorgen morgen!" op Radio2.