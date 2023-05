Webwinkel Unigro uit Sint-Niklaas stopt ermee: 141 banen op de tocht

Unigro bestaat al sinds 1948: het was toen een van de eerste postorderbedrijven in België. Het richtte zich in die periode op de verkoop van kleding op afbetaling. In 1988 belandde Unigro onder dak bij Saint-Brice, een dochter van het Franse postorderbedrijf 3 Suisses. In 2014 nam het Duitse Otto Group 3 Suisses (en dus ook Unigro) over. Het voorbije decennium is Unigro zich dan almaar meer gaan positioneren als webwinkel.