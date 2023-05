Veiling eetkramen Gentse Feesten brengt bijna dubbel zoveel op als vorig jaar

Gent veilde vandaag de vergunningen voor de eetstanden op het openbaar domein tijdens de Gentse Feesten. Het gaat in totaal om 28 kramen die per opbod verdeeld werden aan mogelijke uitbaters. De stad veilde voor het eerst sinds de coronacrisis opnieuw vergunningen voor een looptijd van drie jaar. Gent haalde 316.000 euro op, vorig jaar was dat maar 176.000 euro. Het hogere bedrag valt te verklaren door de langere looptijd en door het feit dat corona nu wel voorgoed weg lijkt te zijn. De standhouders moeten dit bedrag elk jaar neertellen.