Leider van extreemrechtse Proud Boys schuldig aan opruiing

Volgens openbaar aanklager Conor Mulroe zagen de Proud Boys zich als "het leger van Trump", dat tot "een totale oorlog" bereid was om te verhinderen dat Biden president werd. Leider Tarrio zelf was op die zesde januari niet in Washington aanwezig, hij was enkele dagen voordien opgepakt, maar volgens de openbare aanklager speelde Tarrio een beslissende rol. Samen met de andere beklaagde Proud Boys zou Tarrio de bestorming georganiseerd en geleid hebben. Als bewijs voerde de aanklager honderden berichten uit die de Proud Boys in die periode uitwisselden. Zo schreef Tarrio op sociale media "Doe wat moet gedaan worden" terwijl de bestorming aan de gang was.

De advocaten van Tarrio ontkenden dat er sprake was van een complot. Zij wezen Donald Trump aan als hoofdschuldige. "Tarrio is de zondebonk voor Trump". Het was Trump die net voor de bestorming zijn aanhang had toegesproken en had opgeroepen om "keihard te vechten".