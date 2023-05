Vlaanderen lanceert Athumi: bepalen we binnenkort zelf wat er met onze online data gebeurt?

Bedrijven, instellingen en overheden bezitten een hoop persoonlijke data over ons. De overheid weet onder meer waar je woont, welk diploma je hebt en of je gevaccineerd bent. Internetbedrijven geven we vaak toegang tot info zoals ons e-mailadres, van welke muziek we houden of in welk restaurant we graag dineren. Giganten als Google en Meta volgen ons doen en laten op het internet. Wat er met onze persoonlijke data gebeurt, is onderworpen aan regels, maar van transparantie is weinig sprake. Eens bedrijven of overheden onze gegevens hebben, slaan ze die zelf op. We kunnen ze niet meer terugvragen of opvolgen wat ze precies met die data doen.