Vooruit wil gratis kinderopvang in ruil voor hervorming kindergeld en erfbelasting

"Gelijke kansen beginnen bij kwaliteitsvolle kinderopvang en deftig onderwijs voor elk kind", zegt voorzitter Conner Rousseau in een persbericht. "Nu investeren in de eerste levensjaren van kinderen, is later minder betalen aan werkloosheid, gezondheidszorg en mentale problemen."

Concreet stellen de socialisten voor om elk kind 130 dagen gratis kinderopvang aan te bieden. Dat is ongeveer een half jaar. Ouders zouden in het voorstel zelf de keuze hebben wanneer ze dat opnemen. Zo zou je je kind ook langere tijd een of twee dagen in de week gratis naar de crèche kunnen brengen.

Op langere termijn moet kinderopvang voor de socialisten zelfs helemaal gratis worden. De vraag is hoe realistisch de voorstellen zijn, want er is momenteel een groot tekort aan opvangplaatsen. Een tekort dat niet meteen kleiner zal worden als het voor elk kind een half jaar gratis zou worden.