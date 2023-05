Vorstenpaar op bezoek bij Roularta in Roeselare en de brandweer in Deerlijk

Na het bezoek aan de Belgiek werden de koning en de koningin ontvangen op het gemeentehuis van Deerlijk. Niels Destadsbader was als ereburger van Deerlijk ook uitgenodigd: "Het is de derde keer dat ik de koning mag ontmoeten. Het is ook al de tweede keer dat ik onze koningin zie. Ik ben "preus lik 40" (apetrots, nvdr.)." Elke school in Deerlijk was gemobiliseerd om het vorstenpaar te gaan begroeten. De kinderen hadden allemaal een Belgisch vlaggetje bij.