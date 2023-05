Vroegboekkorting garandeert niet per se laagste prijs voor je reis

Het is een misvatting dat hoe vroeger we boeken, hoe goedkoper we reizen. De prijs voor je reis kan later nog altijd dalen. “Maar we adviseren toch op tijd te boeken. Hoe vroeger je erbij bent, hoe groter het aanbod, de keuze en de interessantste prijs van dat moment”, zegt Koen van den Bosch van de Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR).