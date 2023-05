Vuilnisbakken met frisgroene kleur in Antwerpen moeten meer opvallen en zwerfvuil tegengaan

De vuilnisbakken die in het experiment zitten, hebben ook een sensor om te weten of ze sneller vol zitten dan de traditionele, grijze vuilnisbakken in de buurt. Om te vergelijken, worden daar ook metingen gedaan. "We willen weten of de kleur bepaalt of mensen sneller en gemakkelijker hun vuilnis weggooien. Het is ook een goedkope test, want we hebben de grijze vuilnisbakken gewoon een groen laagje gegeven. Als het niets uithaalt, kan die kleur er gewoon weer af." Het experiment loopt tot en met september.