Waarom de uitrol van warmtepompen niet evident is: "Veel nadelen worden op dit moment niet in rekening gebracht"

In Nederland en Duitsland gaat de klassieke verwarmingsketel op gas de komende jaren verdwijnen. Ze willen daar vooral inzetten op warmtepompen, en ook in ons land mogen we die evolutie verwachten. Dat nieuws brachten we al hier op VRT NWS en wat blijkt? Het thema beroert veel mensen, want er kwamen massaal veel reacties binnen. Zo ook van Wim Van Loon, projectmanager in de bouw, hij legt uit welke praktische obstakels er nog zijn bij een grote omschakeling naar warmtepompen.