Minister Somers geeft moskee van Diest waarschuwing na analyse Staatsveiligheid: "Knip alle banden met Turkije door"

Volgens voorzitter Abdurrahman Sahingöz is het probleem niet zo groot en kreeg de Beraatmoskee twee opmerkingen. "Het ging over de huurovereenkomst voor het gebouw en over de positie van de imam. Die is vanuit Turkije naar België verhuisd en woont boven de moskee. De wet is veranderd en we gaan de wet volgen. We hebben twee opties: voor de imam een permanente verblijfsvergunning aanvragen of een nieuwe, Belgische imam zoeken. Die zijn er niet zoveel. We hopen dat onze huidige imam kan blijven, want hij is geliefd bij de moslims in Diest. Hij heeft ook al een cursus Nederlands gevolgd en staat ervoor open om hier definitief te komen wonen", legt de moskeevoorzitter uit.

De vereniging krijgt tot 15 november de tijd om voor een oplossing te zorgen. Lukt dat niet, dan riskeert ze haar erkenning en de bijhorende subsidies kwijt te spelen. De huurovereenkomst is volgens de vereniging intussen al in orde. "Het gebouw is eigendom van de vzw Diyanet, maar dat is een Belgische vzw. Als moskeevereniging hebben wij een overeenkomst met de Belgische vzw Diyanet afgesloten, maar zij staan volledig los van Turkije", zegt voorzitter Sahingöz.