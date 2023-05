Wereldvoedselprogramma en Amerikanen schorten voedselhulp in Tigray op wegens fraude

Tigray is een regio in het noorden van Ethiopië die de laatste jaren sterk heeft geleden onder een burgeroorlog. Begin november bereikten de Ethiopische regering en het Tigray Volksbevrijdingsfront een vredesakkoord.

De Amerikanen willen de voedselhulp pas hernemen als er toezichtsmaatregelen zijn genomen, zodat de hulp bij de kwetsbare bevolking terecht kan komen zoals bedoeld, luidt het in een mededeling.

USAID zei echter dat dit niet geldt voor voedingssupplementen, de verdeling van schoon water en de steun voor landbouwactiviteiten in de regio. Het bedrag van de betrokken voedselhulp werd niet genoemd, maar de VS is de grootste humanitaire donor in Ethiopië.

Tijdens het conflict bleven Tigray en zijn zes miljoen inwoners lange tijd verstoken van hulp. Sindsdien verkeert "84 procent van de regio in een voedselcrisis", aldus het WFP.