Wetteren herdenkt treinramp van exact 10 jaar geleden

Bij de treinramp van exact 10 jaar geleden kwamen giftige dampen vrij, en 1 inwoner van Wetteren is daaraan overleden. 100 andere inwoners moesten naar het ziekenhuis, en in totaal werden bijna 2.000 mensen geëvacueerd. Sommigen konden zelfs drie weken lang niet in hun huis.

Jan Briers was toen gouverneur van Oost-Vlaanderen, en had vandaag op de herdenking lovende woorden voor de hulpdiensten. "De manier waarop die samengewerkt hebben, dat blijft voor mij het meest hartverwarmende waaraan ik kan terug denken. Na de ramp heb ik de hulpverleners elk jaar opnieuw samengebracht, en het is ongelooflijk hoe emotioneel dat was. Het moest er precies nog eens uit wat ze allemaal hadden meegemaakt, en ook de schrik die ze toen hadden om iets verkeerds te doen. Maar als ik ze hier vandaag allemaal zie staan, dan zijn ze trots op het resultaat dat ze bereikt hebben."