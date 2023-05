Burgemeester van Oudsbergen doet nogmaals een oproep om dieren te beschermen tegen wolven

Afgelopen nacht kon een wolf 3 schapen uit de Boshovenstraat doden. Er stond nochtans een wolfwerend raster, maar dat bleek defect te zijn. “Het is ongewoon dat er aanvallen zijn in deze periode van het jaar. DNA zal moeten uitwijzen of het gaat over een aanval van onze eigen roedel of van een doortrekkende wolf”, zegt burgemeester Marco Goossens (CD&V).