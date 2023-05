Zelenski spreekt voor Internationaal Strafhof in Den Haag: "We willen hier een andere Vladimir zien" 

Daar komt bij dat het Internationaal Strafhof Poetin niet kan veroordelen voor de oorlog op zich, de inval van Rusland in Oekraïne. Daarvoor is een apart tribunaal nodig, dat zal worden opgericht in Den Haag.

Zelenski heeft er vandaag nog eens op gehamerd hoe belangrijk dat is voor Oekraïne: "Alle oorlogsmisdaden in Oekraïne zijn het gevolg van een Russische misdaad. Die van de aanval op Oekraïne. Er kan alleen een duurzame vrede komen, als de agressor volledig berecht is." Daarmee kwam Zelenski tot de kern van de zaak die ook de titel van zijn toespraak was: "Geen vrede zonder gerechtigheid voor Oekraïne."