Nee, ziekteverzuim stijgt niet sinds ziektebriefje voor 1 dag is afgeschaft (maar we blijven nu wel vaker 1 dag thuis)

Ook netjes in lijn met de voorspelling van Godderis: sinds de afschaffing van het ziektebriefje voor 1 dag wint het ziekteverzuim van exact 1 dag wel aan belang. In de eerste drie maanden van dit jaar zat 10,9 procent van de werknemers één keer of meerdere keren exact één dag ziek thuis. In 2022 was dat 10,6 procent en in coronajaar 2021 was dat 9,3 procent. Ook het aantal werknemers dat effectief één keer één dag ziek thuis bleef, is gestegen van 2,4 procent in het eerste kwartaal van 2022 naar 3 procent in het eerste kwartaal van 2023.