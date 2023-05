Afvalophaler Gent schakelt over op schip om as verbrandingsoven te vervoeren: "Zo sparen we 1.000 vrachtritten uit"

Schepen Bram Van Braeckevelt (Groen) stelt dat de nieuwe werkwijze alleen maar voordelen heeft. "Het is in de eerste plaats veel beter voor het milieu. Er verdwijnen 1.000 vrachtritten van de weg. Dat is goed voor een CO2-vermindering van 60 ton per jaar, het equivalent van 3.000 bomen", stelt hij. Dat is volgens Van Braeckevelt niet alles. "Minder vrachtverkeer betekent ook een hogere verkeersveiligheid. Daarnaast is het voor IVAGO ook interessant dat de chauffeurs die de ritten vroeger uitvoerden nu anders ingezet kunnen worden. Dit is een echte winwin."