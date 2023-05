Hoe zal AI ons dagelijks leven in de toekomst veranderen? "Een huishoudrobot zal deel zijn van bijna elk gezin"

In een niet zo verre toekomst zullen die verschillende toestellen vervangen worden door een robot die het allemaal kan, denkt Vandendriessche. "Amazon Astro is een van de eerste modellen die nu al op de markt zijn. Het is een klein robotje dat rondrijdt in je huis, alert is voor indringers en je vanop afstand laat zien of je je vuur hebt afgezet. Net zoals nu steeds meer mensen een robotstofzuiger in huis halen, zal zo'n robot deel zijn van bijna elk huishouden. Dat is geen verre sciencefiction meer. Ook Tesla bijvoorbeeld is volop een robot aan het ontwikkelen die je met allerlei taken zal helpen."