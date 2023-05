Björn Soenens in wekelijkse column: "Veel mensen kijken naar mij alsof ik niet meer lang te leven heb"

Zeker, er zijn er die vinden dat ik mijn kop moet houden. Dat ik even het zwijgen zou moeten toedoen. Even mijn kop houden, en ziek zijn in stilte. Buiten de schijnwerpers. Het is niet de aard van het beestje. Ik ben niet voor niets mijn leven lang een reporter. Ik beschrijf wat ik zie, wat ik hoor, wat ik ruik, wat ik voel. Het verschil is, nu ben ik reporter van mijn eigen leven. En ik schaam me er niet over. Het doet me zelfs sneller genezen, denk ik. Ook al sta ik al enkele weken en maanden aan de zijlijn.